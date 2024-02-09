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В МЧС России сообщили о ликвидации крупного пожара на севере Москвы

На месте работают 175 человек личного состава и более 50 единиц специальной техники, идет разбор завалов.
Ян Брацкий 2024-02-09 04:04:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Открытое горение на севере Москвы, где вспыхнула кровля шестиэтажного жилого дома, ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

К этой минуте происходит проливка тлеющих конструкций, спасатели разбирают завалы. На месте работают 175 человек личного состава и более 50 единиц специальной техники. К тушению огня привлекались два пожарных вертолета, которые сбросили на огонь 50 тонн воды.

Напомним, сообщение о возгорании кровли дома на Ленинградском проспекте поступило этой ночью. Инцидент произошел по адресу: улица Черняховского, 2. Причины возгорания пока не известны, их установлением в ближайшее время займутся дознаватели.

#Москва #пожар #МЧС России #кровля
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