В МЧС России сообщили о ликвидации крупного пожара на севере Москвы

Открытое горение на севере Москвы, где вспыхнула кровля шестиэтажного жилого дома, ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

К этой минуте происходит проливка тлеющих конструкций, спасатели разбирают завалы. На месте работают 175 человек личного состава и более 50 единиц специальной техники. К тушению огня привлекались два пожарных вертолета, которые сбросили на огонь 50 тонн воды.

Напомним, сообщение о возгорании кровли дома на Ленинградском проспекте поступило этой ночью. Инцидент произошел по адресу: улица Черняховского, 2. Причины возгорания пока не известны, их установлением в ближайшее время займутся дознаватели.