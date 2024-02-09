Огонь с крыши шестиэтажного дома на севере Москвы угрожает соседним домам и ТЦ

Огонь с крыши шестиэтажного дома на севере Москвы угрожает перекинуться на соседние жилые дома и торговый центр, стоящий рядом. Об этом сообщают в оперативных службах.

На кадрах с места событий также видно, как от дома уводят пожилую женщину. Ранее из дома была проведена эвакуация 400 жильцов. Согласно сообщениям, жилое здание газифицировано.

Напомним, к тушению пожара уже были привлечены два вертолета Ка-32. К этому часу движение по улице Черняховского перекрыто, на месте работают пожарные подразделения. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.