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Путин: Запад боится сильного Китая больше, чем России

Президент Владимир Путин заявил, что экономика Китая развивается семимильными шагами и уже обгоняет США.
Ян Брацкий 2024-02-09 03:07:01
© Фото: Guenter Fischer image BROKER.com Globallookpress

Коллективный Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России. В этом уверен президент Владимир Путин. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он объяснил это огромным потенциалом Пекина.

«Россия - 150 миллионов человек, а в Китае - полтора миллиарда. И экономика Китая развивается семимильными шагами… Уже обогнали США и достаточно давно. И темпы растут», - напомнил президент.

Владимир Путин вспомнил, как в 1991 году Россия ожидала, что ее примут в братскую семью «цивилизованных народов», но вместо этого Москва получила несколько волн расширения НАТО.

«Вы же нас обманули. Не вы лично, а США. Обещали, что не будет расширения НАТО на восток. Но это произошло - пять раз», - сказал Путин.

А после того, как бывший президент России Борис Ельцин вступился за сербов, США в нарушение международного права и устава ООН начали бомбардировку Белграда. Соединенные Штаты выпустили этого джинна из бутылки, считает Путин.

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