Путин заявил, что украинцы до сих пор ощущают себя русскими

Президент России Владимир Путин назвал происходящее на Украине «элементом гражданской войны», указав на то, что украинцы продолжают считать себя русскими. В качестве примера президент привел конкретную историю с передовой.

«Украинские солдаты попали в окружение - это конкретный пример из жизни, боевые действия - наши солдаты им кричат: "Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!". И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: "Русские не сдаются!" - и все погибли», - рассказал президент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Путин добавил, что на Западе неверно считают, что боевые действия оторвали одну часть русского народа от другой, а также выразил уверенность, что рано или поздно отношения между двумя странами наладятся.

Напомним, что интервью Владимира Путина было опубликовано сегодня в 02:00 по московскому времени. В беседе, которая длится чуть более двух часов, президент затронул ситуацию на Украине, двусторонние отношения между Россией и Соединенными Штатами, а также обстановку на международной арене.

На данный момент в социальной сети X интервью смотрят более 16 миллионов человек.