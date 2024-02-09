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Путин заявил, что украинцы до сих пор ощущают себя русскими

Президент привел в пример случай с передовой, когда украинские военнослужащие при попадании в плен на хорошем русском языке кричали «русские не сдаются».
Елизавета Кондрикова 2024-02-09 03:50:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин назвал происходящее на Украине «элементом гражданской войны», указав на то, что украинцы продолжают считать себя русскими. В качестве примера президент привел конкретную историю с передовой.

«Украинские солдаты попали в окружение - это конкретный пример из жизни, боевые действия - наши солдаты им кричат: "Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!". И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: "Русские не сдаются!" - и все погибли», - рассказал президент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Путин добавил, что на Западе неверно считают, что боевые действия оторвали одну часть русского народа от другой, а также выразил уверенность, что рано или поздно отношения между двумя странами наладятся.

Напомним, что интервью Владимира Путина было опубликовано сегодня в 02:00 по московскому времени. В беседе, которая длится чуть более двух часов, президент затронул ситуацию на Украине, двусторонние отношения между Россией и Соединенными Штатами, а также обстановку на международной арене.

На данный момент в социальной сети X интервью смотрят более 16 миллионов человек.

#Москва #интервью #Украина #ВСУ #Владимир Путин #Такер Карлсон
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