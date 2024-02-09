Путин: стратегическое поражение России невозможно по определению

Добиться стратегического поражения России на поле боя невозможно и в странах коллективного Запада начали это понимать. Об этом президент Владимир Путин рассказал американскому журналисту Такеру Карлсону во время большого интервью.

При наличии такого понимая следует сделать следующий шаг и попытаться найти возможности для диалога, к которому Россия всегда готова, заверил Путин.

«До сих пор шумели, кричали: надо добиться стратегического поражения России, поражения на поле боя... Но теперь, видимо, осознание приходит, что это непросто сделать, если вообще возможно. По моему мнению, это невозможно по определению, этого не будет никогда», - сказал Путин.

В ходе беседы Владимир Путин обратил внимание на то, что и в руководстве НАТО готовы к разговору с Россией, но не знают и не могут понять как его начать. Между тем, при наличии желания можно достойно принять контроль России за новыми территориями, предположил президент.