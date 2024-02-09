К месту пожара на севере Москве направили два вертолета Ка-32

Пожар в шестиэтажном доме на севере Москвы перекинулся на четыре соседних здания, сообщают очевидцы. К месту возгорания направили два вертолета Ка-32.

«Пожарные принимают все меры по ликвидации пожара в Северном округе. Жильцам эвакуированных домов оказывается необходимая помощь. Все городские службы на месте», - уточнил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам очевидцев, начинается обрушение чердака здания.

Напомним, крыша жилого шестиэтажного дома полыхает на Ленинградском проспекте в Москве в районе станции метро Аэропорт. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Из дома уже эвакуировали 400 жильцов, а движение по улице Черняховского, на которой располагается дом, перекрыто.