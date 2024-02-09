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Специалист Абунин оценил вероятность магнитной бури после вспышки на Солнце

По его словам, вспышка произошла за правой стороной Солнца и «мы увидели самый ее хвостик». Выброс от вспышки будет уходить вправо от Земли, отметил он.
Ирина Егорова 2024-02-09 19:17:01
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press

После мощной вспышки самого высокого класса на Солнце не стоит ожидать магнитную бурю, заявил руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин. По его словам, выброс. который сопровождает вспышку, будет уходить вправо от Земли.

«За правой стороной Солнца произошла вспышка, и мы увидели только самый ее хвостик. То есть мы не видели само основание этой вспышки, но тем не менее она дала Х-класс. На данный момент у нас уже регистрируются солнечные космические лучи или солнечные протоны высоких энергий более 100 мэВ», - цитирует Абунина RT.

Вспышка самого высокого класса X зафиксирована на Солнце 9 января. Буква Х означает принадлежность к классу экстремально мощных вспышек, а число - силу вспышки.  Вспышки на Солнце могут вызывать магнитные бури, которые способны привести к сбоям в работе энергетических и навигационных систем. Также вспышки на Солнце могут сказываться на погоде и влиять на здоровье людей. Считается, что метеозависимые люди могут ощутить на себе ее влияние. Но прямых доказательств взаимосвязи магнитных бурь на человека не выявлено.

#Погода #вспышка #солнце #магнитная буря #самочувствие
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