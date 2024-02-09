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Полянский предупредил о риске возникновения новой «горячей точки» на Балканах

Он назвал «антисербским террором» действия властей Косово в автономном крае и призвал СБ ООН отменить дискриминационные меры в отношении косовских сербов.
Елизавета Кондрикова 2024-02-09 01:10:01
© Фото: Валерий Шарифулин, РИА Новости

Из-за действия властей самопровозглашенного Косово сербы косовского автономного края находятся в условиях «этнической чистки», а ситуация в регионе рискует стать новой «горячей точкой», схожей с кризисом в секторе Газа, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«К сожалению, к "горячей точке" в Газе, из которой Израиль всеми силами пытается выдавить палестинцев, в ближайшее время рискует добавиться еще одна - на Балканах», - сказал Полянский на заседании Совбеза ООН.

Он также упрекнул страны Запада, которые «потакают» Косово, в том, что они не обращают внимание на «антисербский террор» и гонения в отношении косовских сербов. Полянский призвал членов Совета Безопасности ООН принять меры по защите сербов в Косово и отменить дискриминационные меры против них.

По словам зампостпреда РФ, Вашингтон и другие западные страны продолжают поддерживать «агрессивную линию» Косова против этнических сербов.

Напомним, в начале января этого года стало известно об одобрении американской стороной возможной продажи Косову противотанковых комплексов Javelin на общую сумму 75 миллионов долларов. Речь идет о возможной продаже 246 ракет Javelin и 24 облегченных прицельно-пусковых установок.

#Сербия #сша #косово #Балканы #СБ ООН #горячая точка #Дмитрий Полянский
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