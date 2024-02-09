Эксперты оценили новый сигнал светофора для пешеходов

Новые светофоры для пешеходов, которые тестируют в Москве, полезны, считают эксперты. Это дополнительное предупреждение о том, что к переходу может выехать автомобиль. Важно, чтобы сами пешеходы обращали на них внимание и больше думали о своей безопасности.

Даст ли результат введение дополнительного сигнала, покажет эксперимент, для этого его и проводят, сказал «Звезде» автоэксперт Игорь Моржаретто.

«К сожалению, у нас большое количество аварий с пешеходами происходит по вине самих пешеходов. Из-за их невнимательности, пренебрежения правилами дорожного движения. Они никаких экзаменов не сдавали, и многие даже не знают, что существуют ПДД», - сказал Моржаретто.

Он выразил надежду, что это приведет к снижению числа ДТП.

«Теоретически мне эта идея очень нравится. Но многие пешеходы просто уверовали, что они бессмертны и что они главные на дороге. Им много лет это внушали. Хотя понятно, что пешеход - это очень важный участник дорожного движения, но законы физики и тормозной путь автомобиля никто не отменял», - сказал эксперт.

Дополнительный сигнал светофора будет полезным, потому что в некоторых случаях пешеход действительно не видел и не мог знать, что на переходе возможно обоюдное движение автомобилей и людей, сказал «Звезде» председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов.

«Но не все пешеходы смотрят на светофоры. У них нет обязательства смотреть, едет машина или нет. Это водитель автомобиля должен знать, что идут пешеходы, и должен их пропустить. Есть люди в возрасте, им никто не объяснял и не будут они даже думать, а зачем эта секция. У меня есть свой зеленый сигнал светофора, и я иду», - сказал он.

Но, научившись и привыкнув к тому, что на перекрестке возможно обоюдное движение, пешеходы будут иметь дополнительный сигнал о том, что надо позаботиться о своей жизни и безопасности. Он не означает, что пешеход должен остановиться или побежать, что еще хуже. Человек должен продолжать движение, но знать, что опасность все-таки есть и нужно одним глазом все-таки смотреть, добавил эксперт.