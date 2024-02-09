В Москве тестируют новые пешеходные светофоры с силуэтом автомобиля

В Москве на пяти участках появились новые светофоры для пешеходов, на данный момент их использование проходит в тестовом режиме, сообщил столичный Дептранс.

Теперь на секции рядом с «зеленым человечком», который обозначает, что переходить дорогу разрешено, появилась машина с восклицательным знаком - таким образом людей предупреждают о том, что из-за поворота может появиться автомобиль.

«Тестирование ведется на пяти участках. Если оно будет успешным, рассмотрим возможность использовать такие светофоры», - сказал заммэра Москвы, руководитель департамента Максим Ликсутов.

По его словам, в случае, если тестирование покажет хорошие результаты, такие светофоры появятся и на других улицах столицы - прежде всего речь идет о наиболее опасных участках, где высок риск возникновения аварии.