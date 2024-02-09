Полянский: десятки поколений будут проклинать НАТО из-за бомбардировок Югославии

Десятки следующих поколений людей будут проклинать НАТО из-за бомбардировок Югославии, осуществленные силами альянса в 1999 году, после которых население продолжает страдать из-за проблем со здоровьем, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«За это НАТО будут проклинать еще 60 следующих поколений людей, обреченных страдать от проблем со здоровьем из-за преступных действий Вашингтона, которые бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт цинично называла "сопутствующим ущербом"», - сказал Полянский на заседании Совета Безопасности ООН.

Он добавил, что военная операция 1990-х годов является причиной современного конфликта и «драматичных событий» в Сербии, это нужно понимать, чтобы достичь мира на этой территории.

Дипломат напомнил, что люди в бывшей Югославии продолжают сталкиваться с проблемами со здоровьем после бомбардировок НАТО, которые также привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, разрушением гражданской инфраструктуры и ущербу для окружающей среды.

В своем выступлении Полянский также призвал членов Совбеза ООН принять мер по защите этнических сербов в Косово, против которых было развернуто гонение и террор.