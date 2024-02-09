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Политолог Корнилов рассказал, почему Сырского выбрали на замену Залужного

Александр Сырский, в отличие от Кирилла Буданова*, имеет опыт командования фронтами.
Сергей Лебедев 2024-02-09 12:48:01
© Фото: Pool, Ukrainian Presidentia, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Новый главком ВСУ Александр Сырский имеет опыт командования фронтами и армиями. Именно поэтому его кандидатуру, а не Кирилла Буданова*, которого считают человеком Владимира Зеленского, выбрали на замену Валерия Залужного. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал политолог Владимир Корнилов.

«Зеленский ближе к Буданову*. Он к нему относится как к своему преданному человеку. Однако все понимали, что в армии кандидатуру Буданова* не воспримут по той причине, что это не военный человек по большому счету. Он диверсант, террорист, но опыта командования серьезными армейскими подразделениями не имел. А Сырский командовал фронтами, армиями», - отметил эксперт.

Владимир Корнилов подчеркнул, что Валерий Залужный и Александр Сырский не являются самостоятельными фигурами, так как реальное командование находится в Пентагоне.

Ранее в беседе со «Звездой» военный политолог Александр Перенджиев отметил, что Александр Сырский известен своей жестокостью по отношению к личному составу. По его словам, новый главнокомандующий ВСУ привык «не жалеть своих бойцов».

* Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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