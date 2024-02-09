В МО РФ рассказали о реализации нового подхода к развитию военных городков

Министерство обороны РФ совместно с регионами страны реализуют новый подход к развитию военных городков.

«Сформированный механизм тесного взаимодействия военного ведомства и субъектов России позволяет значительно сократить сроки капитального ремонта зданий военных городков и создать благоприятные и комфортные условия проживания военнослужащих и членов их семей», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В российском оборонном ведомстве сообщили о планах направить свыше 35 миллионов рублей для проведения капитального ремонта в домах в военных городках в Калужской области, благодаря чему улучшатся условия проживания более 400 семей.

В военном городке Козельска уделяют внимание обращениям военнослужащих и военных пенсионеров, касающимся их интересов в жилищно-коммунальной сфере.

Начальник ФГАУ «Росжилкомплекс» Валерий Абраменков отметил, что новый формат взаимодействия с регионами позволяет оптимизировать работу по обновлению ведомственных фондов. Это благоприятно повлияет на условия проживания военнослужащих и членов их семей.

Ранее сообщалось, что военно-строительный комплекс Минобороны России построит в Ульяновске новое Суворовское училище. На данный момент там подготовлены котлованы и начато устройство фундаментов. Но уже к сентябрю училище должно быть готово.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.