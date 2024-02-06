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Минобороны России построит в Ульяновске новое Суворовское училище

Ход начала строительства нового училища проинспектировали заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
2024-02-06 16:24:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Ульяновске построят новое Суворовское военное училище, сообщает Министерство обороны РФ. Работы будут проведены специалистами Военно-строительного комплекса.

Учебное заведение может открыть двери для воспитанников уже в сентябре текущего года, уточняет ведомство. Завершены проектно-изыскательские и земляные работы, подготовлены котлованы, начато устройство фундаментов. На месте проведения работ побывали заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

«К началу учебного года планируется перевести училище на новые фонды. Это уже 34-е довузовское учебное заведение Минобороны России, построенное за последние годы по всей стране», - отметил замглавы оборонного ведомства.

На первом этапе будут построены учебный корпус, два спальных корпуса, столовая, спорткомплекс. Все постройки будущего училища выполнят в едином стиле с большой площадью остекления и просторными внутренними помещениями. Над проектом трудились архитекторы 53-го Центрального проектного института МО РФ.

В ходе поездки Иванов также проверил развитие военного городка соединения ВДВ, где запланировано проведение реконструкции ряда объектов и возведение новых фондов городка.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Ульяновск #училище #МО РФ
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