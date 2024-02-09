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WSJ: Рокфеллеры и Блумберг давили на Байдена, чтобы он прекратил экспорт СПГ

Мощная лоббистская кампания, которую возглавляли благотворительные организации, длилась около четырех лет.
Максим Крюков 2024-02-09 11:58:01
© Фото: CNP, AdMedia, Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден принял решение о прекращении выдачи новых разрешений на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из страны в результате давления со стороны экологических групп, которые финансируют миллиардеры. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Как уточняет издание, мощная лоббистская кампания, которую возглавляли благотворительные организации, находящиеся под контролем членов семьи Рокфеллеров (семья промышленников, политиков и банкиров, одна из самых богатых семей в мире), а также других американских миллиардеров, включая политика и филантропа Майкла Блумберга, продолжалась около четырех лет.

Операция была направлена на поиск и выделение средств лидерам общественного мнения, которые выступают против проектов в сфере ископаемого топлива, передает RT. В рамках кампании активисты выдвигали экологические требования перед Белым домом и чиновниками.

На прошлой неделе американский журнал Foreign Policy отметил, что своим решением запретить экспорт СПГ американский лидер сделал подарок президенту России Владимиру Путину и взбесил европейских союзников. Шаг главы Белого дома подорвал усилия Вашингтона снизить зависимость ЕС от российских энергоносителей и вызвал ужас во всем мире, написало издание.

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