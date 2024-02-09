Опубликованы кадры штурма десантниками украинских укреплений в районе Веселого

Минобороны России показало видео штурма тульскими десантниками украинских укреплений в районе населенного пункта Веселое.

Кадры сняты с беспилотника, при помощи которого координировались действия российских штурмовиков. Бойцам подсказывали, с каких направлений лучше зайти на противника, а также предупреждали о приближении неприятеля.

Штурмовые группы ориентировались на данные разведки, которая заранее подготовила карту местности, уточнила особенности укреплений и маршруты передвижения неприятеля. Подготовка к штурму этой позиции велась несколько недель на полигоне - бойцы отрабатывали каждую мелочь и приблизительно понимали, что должен делать каждый из них.

Атака началась на рассвете, когда дозоры противника были максимально измотаны. При этом только что наступившее светлое время суток позволяло координировать действия штурмовой группы. Неприятеля удалось застать врасплох.

«К сожалению для врага, весь личный состав на этой точке спал. Мы его разбудили парой выстрелов из автомата, предложили сдаться в плен, он не согласился и начал вести по нам огонь. Ну, мы и зачистили территорию», - заметил военнослужащий с позывным Пилот.

Зачистив опорный пункт, штурмовики передали его основной группе, которая закрепилась и улучшила позиции на случай, если противник предпримет контратаки.

Ранее публиковались ночные кадры работы бронегруппы ВДВ под Соледаром.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.