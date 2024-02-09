Вернувшийся из плена боец ВС РФ констатировал, что русские своих не бросают

Российский военнослужащий, вернувшийся в Россию из украинского плена в результате обмена, напомнил, что русские своих не бросают. Видео с обращением бойца ВС РФ публикует Министерство обороны России.

«Русские действительно своих не бросают. Это они показали сейчас на деле», - сказал он.

Военнослужащий выразил признательность и поблагодарил людей, участвовавших в вызволении россиян из плена.

Накануне Минобороны сообщило об обмене пленными с украинской стороной при посредничестве ОАЭ. В Россию и на Украину вернулись по 100 военнослужащих. После обмена освобожденные россияне будут доставлены в Москву для лечения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.