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Вернувшийся из плена боец ВС РФ констатировал, что русские своих не бросают

Военнослужащий поблагодарил людей, которые помогли вызволить россиян из украинского плена.
2024-02-09 11:04:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российский военнослужащий, вернувшийся в Россию из украинского плена в результате обмена, напомнил, что русские своих не бросают. Видео с обращением бойца ВС РФ публикует Министерство обороны России.

«Русские действительно своих не бросают. Это они показали сейчас на деле», - сказал он.

Военнослужащий выразил признательность и поблагодарил людей, участвовавших в вызволении россиян из плена.

Накануне Минобороны сообщило об обмене пленными с украинской стороной при посредничестве ОАЭ. В Россию и на Украину вернулись по 100 военнослужащих. После обмена освобожденные россияне будут доставлены в Москву для лечения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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