МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Париж игнорирует запросы по набору наемников украинским посольством во Франции

Российский посол Алексей Мешков заявил, что дважды спрашивал своих французских коллег о происходящем.
Сергей Лебедев 2024-02-08 07:34:01
© Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, Global Look Press

Париж уходит от ответа на вопрос о законности набора наемников украинским посольством во Франции. Об этом заявил российский посол Алексей Мешков. Дипломат отметил, что два раза спрашивал французских коллег о том, как происходящее сообразуется с законодательством, которое запрещает наемничество.

«Наши французские коллеги не очень задумываются о дипломатии, и зачастую мы никаких ответов не получаем», - подчеркнул посол в беседе с РИА Новости.

Напомним, ранее Алексей Мешков на встрече с французскими парламентариями передал им обращение Государственной думы РФ, касающееся участия французских наемников в боевых действиях на Украине. Послание было направлено Национальному собранию Франции.

Дипломат также передал информацию с сайта украинского посольства во Франции, через который набирают наемников. Он выразил сомнение, что в Париже впервые видят информацию о вербовке, как там ему сообщили.

#Франция #Украина #Париж #Наемники #посольство #посол #Вербовка
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»