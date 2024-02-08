Париж игнорирует запросы по набору наемников украинским посольством во Франции

Париж уходит от ответа на вопрос о законности набора наемников украинским посольством во Франции. Об этом заявил российский посол Алексей Мешков. Дипломат отметил, что два раза спрашивал французских коллег о том, как происходящее сообразуется с законодательством, которое запрещает наемничество.

«Наши французские коллеги не очень задумываются о дипломатии, и зачастую мы никаких ответов не получаем», - подчеркнул посол в беседе с РИА Новости.

Напомним, ранее Алексей Мешков на встрече с французскими парламентариями передал им обращение Государственной думы РФ, касающееся участия французских наемников в боевых действиях на Украине. Послание было направлено Национальному собранию Франции.

Дипломат также передал информацию с сайта украинского посольства во Франции, через который набирают наемников. Он выразил сомнение, что в Париже впервые видят информацию о вербовке, как там ему сообщили.