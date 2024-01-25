Посол России во Франции Алексей Мешков на встрече с французскими парламентариями передал им обращение Госдумы, касающееся участия французских наемников в боевых действиях на Украине. Послание было направлено Национальному собранию, нижней палате французского парламента.

«Я вчера встречался с французскими парламентариями, вручил им это послание от Государственной думы», - приводит ТАСС слова Мешкова.

Посол вместе с обращением передал представителям власти информацию с сайта украинского посольства во Франции, через который ВСУ пытались вербовать французов для участия на стороне киевского режима. Дипломат выразил сомнение, что в Париже впервые видят информацию о призыве вступить в ряды иностранных наемников, как там ему сообщили.

По словам Мешкова, во Франции пытаются обвинить Россию в дезинформации, хотя французы сами «не знают, где правда».

Напомним, вечером 16 января российские бойцы уничтожили более 60 иностранных наемников, которые состояли в рядах ВСУ, в Харькове. При этом большинство наемников были французами, хотя наемничество в Пятой республике запрещено законом.