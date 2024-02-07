Оживший Мариуполь: как выглядят новые школа и детсад в микрорайоне «Невский»

В Мариуполе ударными темпами продолжается строительство гражданской и социальной инфраструктуры. Микрорайон«Невский» после освобождения города возвели с нуля - в рекордные сроки. Для жителей уже открыты детский сад, поликлиника и общеобразовательная школа. Внутри учебное заведение напоминает современный научный центр. На входе гостей встречает интерактивная библиотека с разнообразной литературой и пособиями. В широких коридорах - световая инсталляция с проекциями видных деятелей науки, а в классах и кабинетах оборудование по последнему слову техники.

Учебный класс на уроке химии используют только для лекций и контрольных, а вот практические знания ученики закрепляют в соседней лаборатории и препараторской. Там от обилия пробирок, емкостей, нагревательных приборов и цветных реактивов первое время разбегались глаза.

«Много реактивов жидких и твердых. Из них мы на дистиллированной воде готовим реактивы для того, чтобы нормально, полноценно именно с практической точки зрения, показать значимость предмета химии. Место учительское полностью обеспечено. Все устраивает. И ученики и учителя находятся в полном удовольствии», - объяснил учитель химии мариупольской школы «Невская» Данил Уточкин.

В кабинете математики уравнения и задачи решают на интерактивной доске с помощью специального маркера, а проекторы и мониторы дополняют учебный процесс, чтобы к летним экзаменам девятиклассники были максимально подготовлены.

«Школа хорошая, много чего тут есть. Секции кружки. Подача знаний очень хорошая. Мы изучаем школьную программу. Также затрагиваем школьную программу уже 10-го класса и немного подготовка к экзаменам», - поделился ученик 9 класса Егор Минчук.

В стенах школы также изучают и самые передовые технологии IT-сферы. 3D-моделирование, робототехника и киберспорт - все дисциплины доступны любому учащемуся даже во внеурочное время. Причем, для каждого предмета - отдельный просторный кабинет.

«Я нигде не встречала такой шикарный кабинет киберспорта, который нам подарили военные строители. Огромное спасибо. У нас великолепные кабинеты технологии, есть кабинет авиа-судомоделирования, в котором есть и 3D-принтеры, и станки для того, чтобы делать модели кораблей и авиационные модели», - отметила Директор мариупольской школы «Невская» Виктория Бондарева.

Специалисты Военно-строительной компании Минобороны России сдали в эксплуатацию общеобразовательною школу в «Невском» микрорайоне летом прошлого года, а уже 1 сентября первые 1100 учеников со всего Мариуполя сели за парты. Учебный корпус, стадион, спортплощадку и отдельное поле для мини-футбола строители возвели всего за полгода. При этом на качестве материалов не экономили.

В новом детском саду этого же микрорайона детвора поменьше - от 3 до 5 лет. Воспитанники с восторгом наблюдает за тем, как меняются предметы, попадая в воду. Учатся считать и разгадывать головоломки с неподдельным интересом.

«Наш детский сад рассчитан на мощность в 150 детей. На данный момент у нас списочный состав 148 детей. У нас 6 групп, все разного возраста. Так же у нас есть группа компенсирующей направленности - логопедическая группа», - рассказала заместитель заведующего детским садом «Невский» Анна Забияка.

В группах установлена яркая мебель, современное оборудование и развивающие игрушки, а на территории - красочные площадки для игр и прогулок. Дошкольное учреждение возводилось так же, как и школа - в кратчайшие сроки. Детскому саду нет и года, но места в нем уже заняты на несколько лет вперед.

Во время освобождения Мариуполя от националистов весной 2022-го года четырехлетняя Настя Табуашвили лишилась крыши над головой. Снаряд боевиков угодил в многоэтажку, где она проживала с родителями. Однако уже в 2023-м семья получила ключи от новой квартиры в микрорайоне «Невском», а ребенок отправился в один из самых современных детских садов России.

«Как только увидела объявление, что будет открываться детский сад, что он почти готов. Набирали списки желающих. И "Невский", конечно же, был в приоритете. Тут очень много деток из ближних районов, но 80% это дети из нашего ЖК», - уточнила жительница Мариуполя Мария Табуашвили.

Создать в новом микрорайоне школу и детский сад военные строители решили из-за активной жилищной застройки. За полгода здесь было возведено 12 монолитных пятиэтажек и 6 девятиэтажных домов, где уже проживает свыше 5 тысяч местных жителей. Однако на этом масштабное строительство в городе не заканчивается.