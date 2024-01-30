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Бойцы расчета ТОС-1А «Солнцепек» показали удары по опорникам ВСУ под Угледаром

По словам бойцов, для уничтожения цели расчету ТОС-1А «Солнцепек» требуется не больше трех с половиной минут, затем он покидает позиции, прежде чем противник его обнаружит.
Максим Низкодубов 2024-01-30 05:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» подразделений РХБЗ 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» наносят удары по объектам противника в районе Угледара на Южно-Донецком направлении. Минобороны России показало видео, где наши военнослужащие выжигают огнем опорные пункты украинских боевиков.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» предназначена для уничтожения оборонительных сооружений противника, спастись от ее удара невозможно ни в одном блиндаже. Огнеметная система несет 24 заряда, они вылетают всего за шесть секунд. За один залп она уничтожает целые подразделения противника, выжигает огнем любые опорные пункты.

Установка работает на относительно небольшом расстоянии от линии боевого соприкосновения - примерно в пяти километрах. Боевые выезды совершаются как днем, так и ночью.

«Мы в любое время работаем, в любое время суток, в любую погоду. Отрабатываем за 3-3,5 минуты, чтобы нас не засекли, не успели настигнуть FPV-дроны, чтобы не успела точечная артиллерия отработать по машине. Продвинулись очень далеко», - объяснил командир ТОС-1А «Солнцепек» с позывным «Ефим».

Как рассказали бойцы, маневренность у машины очень хорошая, как и проходимость. Она, хотя не без трудностей, но способна пройти и через грязь.

Ранее российские военнослужащие нанесли удары по позициям боевиков под Угледаром из РСЗО «Ураган». На опубликованных кадрах зафиксировано уничтожение украинского опорного пункта, который находился в пяти километрах от линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #спецоперация #Солнцепек #Опорный пункт #угледар
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