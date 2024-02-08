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Алиев побеждает на выборах президента Азербайджана с 92,05% голосов

Итоговая явка в стране составила 76,73%, что равняется почти пяти миллионам человек.
Елизавета Кондрикова 2024-02-08 02:46:01
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru Globallookpress

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев набирает 92,05% голосов на внеочередных президентских выборах, цифры приводит председатель ЦИК страны Мазахир Панахов после обработки данных с 93,35% участков.

Текущие показатели указывает на то, что Алиев побеждает своих соперников с большим отрывом.

Соответственно его противник Захид Орудж набрал 2,19% голосов, Фазиль Мустафа - 2%, Гудрят Гасангулиев - 1,76% и еще трое участников президентской гонки получили менее 1% голосов избирателей.

Также по данным ЦИК, итоговая явка избирателей составила 76,73%, что равняется 4 971 032 проголосовавшим. Голосование завершилось накануне в 18:00 по московскому времени.

Проведенные 7 февраля выборы стали первыми на территории Азербайджана после установления страной контроля над Карабахом.  

 

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