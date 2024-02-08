МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На горнолыжный склон в Сочи снова сошла лавина

В результате случившегося пострадавших нет. Лыжники тщательно проверили щупами весь сошедший на трассу снег.
Ирина Егорова 2024-02-08 17:56:01
© Фото: gorodsochi, Telegram © Видео: gorodsochi, Telegram

В Сочи уже третий день подряд сходят лавины. На этот раз слой снега обрушился на трассу «Альпика» на высоте 1 600 метров в районе выката перед подъемником.

Инцидент произошел около часа дня на горе Аибга. На место происшествия сразу же выдвинулись десятки волонтеров. С помощью щупов они пытались определить, есть ли под снегом люди.

На кадрах видно, что лыжники выстроились в единую линию и на близком расстоянии друг от друга медленно продвигались вперед, при этом используя щупы. Они как бы прокалывают снег, и видно, что в некоторых местах щуп почти полностью скрывается под снегом. Это значит, что глубина составляет около 2-2,5 метров.

Лавина даже сбила сетку ограждения на трассе, снеся ее в овраг. В результате инцидента никто из отдыхающих не пострадал. Горнолыжный склон и подъем на высоту более 1 500 метров закрыт.

Напомним, что в результате непогоды уже третий день подряд на трассы сочинских горнолыжных курортов сходят лавины. Так, 6 февраля сошедший снег накрыл шесть человек, их удалось найти и спасти. Также из-за налипшего на тросы снега на канатной дороге столкнулись кабинки. 

#в стране и мире #Сочи #снег #трасса #лавина #горы #щуп
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 