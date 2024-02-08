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Военную базу США на месторождении «Омар» в Сирии атаковал беспилотник

После нападения на американскую военную базу в Сирии в небо были подняты боевые вертолеты.
Ян Брацкий 2024-02-08 01:07:01
© Фото: Stringer XinHua Global Look Press

База американских военных на нефтяном месторождении «Омар» на востоке Сирии подверглась атаке ударного беспилотника.

«Звуки взрывов с американской базы на нефтяном месторождении "Аль-Омар" к востоку от Дейр-эз-Зора стали результатом атаки беспилотника», - сообщает телеканал Al Mayadeen.

Сообщается, что сразу после инцидента в небо были подняты американские вертолеты. В начале февраля ракетному обстрелу подверглась военная база США на газовом месторождении Конико в Сирии. Очевидцы сообщили о взрывах и клубах черного дыма.

С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Сирии регулярно подвергаются обстрелам и нападениям. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие Пентагона на своей территории оккупацией и обвинял США в краже сирийской нефти.

#сирия #беспилотник #сша #военная база #Дейр-эз-Зор #Обстрел
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