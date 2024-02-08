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Высланному из Латвии Каткову выделили квартиру с ремонтом в Калининграде

К пенсионеру приехала жена. В Латвии у него остались сын, дочь и внуки.
Владимир Рубанов 2024-02-08 16:55:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Высланный из Латвии 82-летний Борис Катков получил служебную двухкомнатную квартиру в Калининграде, сообщает РИА Новости. Военному пенсионеру дали двушку с ремонтом в Центральном районе города, в новом доме.

Мебель Каткову оплатит областное правительство, он ее еще не выбрал. Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков сообщил, что к пенсионеру в среду приехала жена. В Латвии у него остались сын, дочь и внуки.

Катков является сотрудником БФУ имени Канта. Он возглавлял представительство Балтийского федерального университета в Латвии. МВД Латвии признало Каткова угрозой национальной безопасности и приговорило его к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала высылку Каткова провокационной и политической, нарушающей права и свободы человека.

 

#Калининградская область #Калининград #Латвия #высылка #депортация #борис катков #Балтийский федеральный университет
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