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Не менее 300 литров нефти попали в Балтийское море из-за аварии на терминале

По оценкам инспекторов-экологов, длина загрязнения составила порядка девяти километров, а из-за сильных волн нефтяное пятно начало дрейфовать.
Ирина Егорова 2024-02-08 16:31:01
© Фото: Fachrul Reza, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Не менее 300 литров нефти попало в воды Балтийского моря в районе поселка Бутинге в Литве. Разлив произошел из-за аварии на топливном терминале, принадлежащем польскому концерну Orlen, передает радиостанция RMF FM.

«При погрузке танкера порвался швартовный трос у буя нефтяного терминала. Это также привело к обрыву кабеля, подающего топливо в трюм корабля», - говорится в сообщении.

По информации издания, компания самостоятельно вызвала службу охраны окружающей среды и военных. На данный момент последствия разлива нефти устраняют два корабля ВМС Литвы. Из-за сильных волн нефтяное пятно стало дрейфовать и разлилось на девять километров, отметили инспекторы-экологи.

Сотрудники Департамента охраны окружающей среды Литвы организовали внеплановую проверку компании Orlen - они установят количество разлившейся нефти и оценят, какое влияние происшествие окажет на окружающую среду.

Компания Orlen является крупнейшей в Польше. Занимается добычей, переработкой и продажей нефти и бензина в Польше, Чехии, Германии и странах Балтии. В прошлом году компания Orlen разорвала последний действующий контракт с компанией «Татнефть». 

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