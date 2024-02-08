Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 в районе Алексеевки в ДНР

Силы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Алексеевки в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Помимо самолета, российские военные уничтожили 21 украинский беспилотник в ДНР за сутки. Кроме того, ВС РФ отразили 10 атак противника и заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении.

Как утверждает начальник пресс-центра, безвозвратные и санитарные потери украинской стороны за сутки на данном направлении составили до 290 человек. Помимо живой силы, ВСУ потеряли несколько единиц техники, включая американскую самоходную гаубицу M109 Paladin.

Между тем на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 220 человек за сутки. Кроме того, ВС РФ поразили порядка 120 целей на данном направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.