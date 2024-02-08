ВСУ потеряли до 220 человек на Краснолиманском направлении

Суточные потери украинской стороны на Краснолиманском направлении составили до 220 человек, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Помимо живой силы, противник за сутки лишился трех автомобилей. Кроме того, ВС РФ поразили порядка 120 целей на данном направлении, из них более 60 районов скопления живой силы, техники и огневых средств, четыре опорных пункта и более 40 артиллерийских позиций ВСУ.

Кроме того, расчет ЗРК «Бук-М3» сбил снаряд, выпущенный с помощью РСЗО HIMARS в районе Лисичанска.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.