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ВСУ потеряли до 220 человек на Краснолиманском направлении

Всего в течение суток ВС РФ поразили около 120 выявленных целей на данном направлении.
2024-02-08 14:14:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Суточные потери украинской стороны на Краснолиманском направлении составили до 220 человек, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Помимо живой силы, противник за сутки лишился трех автомобилей. Кроме того, ВС РФ поразили порядка 120 целей на данном направлении, из них более 60 районов скопления живой силы, техники и огневых средств, четыре опорных пункта и более 40 артиллерийских позиций ВСУ.

Кроме того, расчет ЗРК «Бук-М3» сбил снаряд, выпущенный с помощью РСЗО HIMARS в районе Лисичанска.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО #краснолиманское направление
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