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МО РФ сообщило об уничтожении украинского штурмовика Су-25 в небе ДНР

Неприятельский самолет был сбит истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новотроицкое.
2024-02-08 13:42:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило об уничтожении украинского штурмовика Су-25. Он был сбит над территорией Донецкой Народной Республики. 

Неприятельский самолет ликвидировала истребительная авиация ВКС России. Он был уничтожен в районе населенного пункта Новотроицкое. 

Также сообщается о суточных результатах боевой работы российских средств ПВО. Расчеты противовоздушной обороны перехватили 12 снарядов РСЗО Vampire чешского производства. 

Кроме этого, за сутки удалось уничтожить 73 вражских беспилотника. Это произошло в районах населенных пунктов Ягодное (Харьковская область), Кременная (ЛНР), Новомихайловка, Николаевка (ДНР), Любимовка (Запорожская область).

Ранее сообщалось, что расчет «Солнцепека» сжег блиндажи ВСУ на Купянском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Су-25 #ДНР #Донбасс #уничтожение #Истребительная авиация
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