Минобороны России заявило об уничтожении украинского штурмовика Су-25. Он был сбит над территорией Донецкой Народной Республики.

Неприятельский самолет ликвидировала истребительная авиация ВКС России. Он был уничтожен в районе населенного пункта Новотроицкое.

Также сообщается о суточных результатах боевой работы российских средств ПВО. Расчеты противовоздушной обороны перехватили 12 снарядов РСЗО Vampire чешского производства.

Кроме этого, за сутки удалось уничтожить 73 вражских беспилотника. Это произошло в районах населенных пунктов Ягодное (Харьковская область), Кременная (ЛНР), Новомихайловка, Николаевка (ДНР), Любимовка (Запорожская область).

Ранее сообщалось, что расчет «Солнцепека» сжег блиндажи ВСУ на Купянском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.