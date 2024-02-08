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СК вычислил украинских офицеров, причастных к обстрелу Лисичанска из HIMARS

В ходе этого обстрела погибли 28 человек. В Следственном комитете заявили, что обвинение украинским командирам будет предъявлено в ближайшее время.
Тимур Шерзад 2024-02-08 12:54:01
© Фото: Keystone Press Agency, Global Look Press

Следственный комитет России вычислил украинских командиров, причастных к обстрелу Лисичанска при помощи РСЗО HIMARS. 

«Предварительно, атака здания была произведена третьим дивизионом 107-й реактивной бригады ВСУ под командованием Е. Родина», - говорится в сообщении. 

В СК добавили, что в ближайшее время как Е. Родину, так и командиру 3-го дивизиона С. Савченко будет предъявлено обвинение. 

Как напомнили в ведомстве, в ходе этого обстрела в Лисичанске погибли 28 человек, а еще восемь получили ранения. 

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ВСУ не случайно выбрали время и цель для атаки на Лисичанск. Он отметил, что неонацисты преднамеренно дождались момента, когда семьи выйдут на прогулку в выходной день, и цинично атаковали едва ли не единственное место досуга в Лисичанске.

#HIMARS #обвинение #СК #Лисичанск #Офицеры ВСУ
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