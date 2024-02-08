СК вычислил украинских офицеров, причастных к обстрелу Лисичанска из HIMARS

Следственный комитет России вычислил украинских командиров, причастных к обстрелу Лисичанска при помощи РСЗО HIMARS.

«Предварительно, атака здания была произведена третьим дивизионом 107-й реактивной бригады ВСУ под командованием Е. Родина», - говорится в сообщении.

В СК добавили, что в ближайшее время как Е. Родину, так и командиру 3-го дивизиона С. Савченко будет предъявлено обвинение.

Как напомнили в ведомстве, в ходе этого обстрела в Лисичанске погибли 28 человек, а еще восемь получили ранения.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ВСУ не случайно выбрали время и цель для атаки на Лисичанск. Он отметил, что неонацисты преднамеренно дождались момента, когда семьи выйдут на прогулку в выходной день, и цинично атаковали едва ли не единственное место досуга в Лисичанске.