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Маленькая панда Катюша научилась у Диндин пользоваться шестым пальцем

Теперь она может легко хватать и удерживать тонкие стебли и листья бамбука.
Анна Назайкина 2024-02-08 12:18:01
© Фото: svetlanaakulova1, Telegram © Видео: svetlanaakulova1, Telegram

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала о новом навыке, который выработался у маленькой панды Катюши.

Как утверждается, малышка теперь умеет пользоваться шестым ложным пальцем на передней лапе - этому ее научила мама Диндин.

Акулова объяснила, что благодаря этому псевдопальцу пандам удобно хватать и держать тонкие стебли и листья бамбука.


«Наша Катюша уже научилась у мамы пользоваться этим пальцем и умело удерживает палочки», - написала гендиректор зоопарка в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что маленькая бамбуковая медведица научилась делать кувырки. Акулова показала видео, на котором видно, как Катюша отрабатывает новый акробатический элемент.

#катюша #московский зоопарк #панда #Диндин
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