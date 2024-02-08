Маленькая панда Катюша научилась у Диндин пользоваться шестым пальцем

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала о новом навыке, который выработался у маленькой панды Катюши.

Как утверждается, малышка теперь умеет пользоваться шестым ложным пальцем на передней лапе - этому ее научила мама Диндин.

Акулова объяснила, что благодаря этому псевдопальцу пандам удобно хватать и держать тонкие стебли и листья бамбука.



«Наша Катюша уже научилась у мамы пользоваться этим пальцем и умело удерживает палочки», - написала гендиректор зоопарка в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что маленькая бамбуковая медведица научилась делать кувырки. Акулова показала видео, на котором видно, как Катюша отрабатывает новый акробатический элемент.