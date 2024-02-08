Нетаньяху приказал начать процесс замены БАПОР из-за подозрений в связях с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился начать процесс приостановки деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из-за возможной связи сотрудников с палестинским движением ХАМАС.

«Гражданское управление сектором Газа не может осуществляться теми, кто поддерживает терроризм, финансирует терроризм и воспитывает своих детей в духе терроризма. Это означает, что нам также придется заменить БАПОР. Я дал указание начать этот процесс и сегодня проинформировал об этом госсекретаря Блинкена», - приводит ТАСС слова премьер-министра.

Израильский глава вновь подчеркнул свою приверженность цели демилитаризации сектора Газа, достижение которой будет достигнуто после уничтожения ХАМАС. По его словам, сделать это под силу только Израилю и израильской армии.

По сообщению телеканала Al-Jazeera, ранее ряд стран приостановили финансирование БАПОР из-за подозрений в сотрудничестве с ХАМАС и посредничестве при нападении на Израиль 7 октября прошлого года. После обвинений агентство уволило несколько сотрудников, в отношении которых было выдвинуто обвинение, и начало независимое расследование.

БАПОР финансируется за счет добровольных взносов стран-участниц ООН. По словам руководства агентства, к концу февраля работа может приостановиться без потерянных источников финансирования.

Напомним, что в конце января Нетаньяху также заявил о готовности Израиля воевать до последнего. По его словам, Армия обороны Израиля не собирается выводить свои войска из сектора Газа и освобождать палестинцев.