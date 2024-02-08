Украинский склад красочно взорвался после точного попадания артиллеристов ВС РФ

Российские артиллерийские точным ударом уничтожили украинский полевой склад с боеприпасами. Кадры объективного контроля публикует Минобороны России.

Демонстрация уничтожения очень яркая - ведь на украинском складе сдетонировали боеприпасы. Это отлично видно с беспилотника - яркое пламя взрыва свидетельствует о том, что боевая работа артиллерии ВС РФ увенчалась успехом.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что неприятельский склад находился на позициях 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские разведчики уничтожили группу пехоты ВСУ и позицию ПТРК «Джавелин».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.