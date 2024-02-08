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Украинский склад красочно взорвался после точного попадания артиллеристов ВС РФ

Неприятельский склад боеприпасов находился на позициях 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.
2024-02-08 10:32:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские артиллерийские точным ударом уничтожили украинский полевой склад с боеприпасами. Кадры объективного контроля публикует Минобороны России. 

Демонстрация уничтожения очень яркая - ведь на украинском складе сдетонировали боеприпасы. Это отлично видно с беспилотника - яркое пламя взрыва свидетельствует о том, что боевая работа артиллерии ВС РФ увенчалась успехом. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что неприятельский склад находился на позициях 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. 

Ранее сообщалось, что российские разведчики уничтожили группу пехоты ВСУ и позицию ПТРК «Джавелин».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#артиллерия #спецоперация #уничтожение #склад с боеприпасами
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