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Разведчики уничтожили группу пехоты ВСУ и позицию ПТРК «Джавелин»

Выстрелом противотанкового ракетного комплекса «Фагот» и огнем снайперской пары ликвидировали более 10 боевиков.
2024-02-08 06:50:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Артемовском направлении специальной операции разведчики «Южной» группировки войск нашли в лесополосе замаскированную позицию подготовленного к стрельбе противотанкового ракетного комплекса «Джавелин» американского производства. Командир подразделения принял решение организовать засаду у огневой точки противника.

Через несколько часов к укрытому маскировочной сетью ПТРК выдвинулась группа украинской пехоты. На подходе к вражеской позиции разведчики открыли огонь по националистам.

Выстрелом российского противотанкового ракетного комплекса «Фагот» и огнем снайперской пары были ликвидированы более 10 боевиков. Об этом рассказали в Минобороны России.

Позже ударные беспилотные летательные аппараты уничтожили ПТРК «Джавелин» и огневую точку противника.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #разведка #ПТРК #джавелин #фагот #СВО #Артемовское направление
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