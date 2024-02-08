Разведчики уничтожили группу пехоты ВСУ и позицию ПТРК «Джавелин»

На Артемовском направлении специальной операции разведчики «Южной» группировки войск нашли в лесополосе замаскированную позицию подготовленного к стрельбе противотанкового ракетного комплекса «Джавелин» американского производства. Командир подразделения принял решение организовать засаду у огневой точки противника.

Через несколько часов к укрытому маскировочной сетью ПТРК выдвинулась группа украинской пехоты. На подходе к вражеской позиции разведчики открыли огонь по националистам.

Выстрелом российского противотанкового ракетного комплекса «Фагот» и огнем снайперской пары были ликвидированы более 10 боевиков. Об этом рассказали в Минобороны России.

Позже ударные беспилотные летательные аппараты уничтожили ПТРК «Джавелин» и огневую точку противника.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.