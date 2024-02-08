Путин обсудил судьбу заложников ХАМАС с главным раввином России

Президент Владимир Путин встретился в Кремле с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой. Говорил глава государства о непростой ситуации на Ближнем Востоке.

«Россия все делает для того, чтобы помочь людям, которые оказались в заложниках. Мы, конечно, прежде всего, обращаем внимание на граждан России, но не только граждан Российской Федерации - но и на граждан других стран. В том числе это касается пожилых людей и членов их семей, которые прошли Холокост», - сказал Путин.

Президент отметил, что российский МИД работает с представителями ХАМАС и эти усилия уже дали определенные результаты. Работа будет продолжена, пообещал глава государства.

Очередное обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября прошлого года. Поводом послужил массированный обстрел израильской территории со стороны сектора Газа и захват заложников на подконтрольных Тель-Авиву территориях. В ответ Израиль нанес серию ракетно-бомбовых ударов по анклаву, а после объявил о начале сухопутной операции, главной целью которой было заявлено уничтожение ХАМАС.

Ранее о судьбе заложников говорил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он подтвердил намерение освободить всех пленников, но отверг любые сделки с террористами. Кроме того, выступая перед израильским кабмином Нетаньяху заявил, что не согласится обменять заложников на содержащихся в тюрьмах боевиков.