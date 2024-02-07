«Ведомости»: главный для российских импортеров банк Китая остановил расчеты с РФ

На прошлой неделе китайский банк Chouzhou Commercial Bank прекратил операции с клиентами из России. Из-за этого, по словам предпринимателей, уже сорвалось несколько сделок. Об этом сообщают «Ведомости».

Отмечается, что данный банк является основным расчетным центром для импортеров. Это в том числе связано с географическим расположением штаб-квартиры Chouzhou, которая находится в городе Иу.

«Его штаб-квартира находится в городе Иу, одном из главных логистических узлов китайского экспорта в Россию», - говорится в публикации.

Напомним, ранее стало известно, что некоторые турецкие банки начали закрывать счета российским компаниям. Также они ужесточили требования к физическим лицам из РФ, желающим завести карточку.

Финансовые организации начали резко прекращать обработку платежей из России в начале текущего года. На данный момент расчеты все еще заморожены.