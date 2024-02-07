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«Ведомости»: главный для российских импортеров банк Китая остановил расчеты с РФ

Из-за этого уже сорвалось несколько сделок.
Сергей Лебедев 2024-02-07 08:51:01
© Фото: Johannes Neudecker, dpa, Global Look Press

На прошлой неделе китайский банк Chouzhou Commercial Bank прекратил операции с клиентами из России. Из-за этого, по словам предпринимателей, уже сорвалось несколько сделок. Об этом сообщают «Ведомости».

Отмечается, что данный банк является основным расчетным центром для импортеров. Это в том числе связано с географическим расположением штаб-квартиры Chouzhou, которая находится в городе Иу.

«Его штаб-квартира находится в городе Иу, одном из главных логистических узлов китайского экспорта в Россию», - говорится в публикации.

Напомним, ранее стало известно, что некоторые турецкие банки начали закрывать счета российским компаниям. Также они ужесточили требования к физическим лицам из РФ, желающим завести карточку.

Финансовые организации начали резко прекращать обработку платежей из России в начале текущего года. На данный момент расчеты все еще заморожены.

#Китай #Россия #кнр #банк #импортеры #Chouzhou Commercial Bank
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