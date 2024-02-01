«Ведомости»: турецкие банки стали закрывать счета российским компаниям

Некоторые турецкие банки начали закрывать счета российским компаниям и ужесточили требования к физическим лицам из Российской Федерации, желающим завести карточку. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на владельцев бизнеса, ведущих торговлю с Турцией, финансовых консультантов и представителей деловых объединений.

Отмечается, что финансовые организации начали резко прекращать обработку платежей из России в начале года. Как сообщают источники издания, на данный момент расчеты все еще заморожены.

По словам одного из собеседников, владельца торгового брокера, счета российским компаниям закрывали и в 2022 году, однако сейчас эта тенденция усилилась. Прежде всего речь тогда шла о компаниях, которые попали под западные санкции, но сейчас же отношения прекращают и с другими организациями.

Собеседники издания отмечают, что ограничения в отношении российских компаний усилились после указа президента Соединенных Штатов Джо Байдена от 22 декабря 2023 года, который позволяет Министерству финансов США вводить меры против иностранных банков, помогающих подсанкционным лицам из РФ проводить сделки или содействующих поставкам определенных материалов и оборудования ВПК России.

Ранее Вашингтон поставил ультиматум нарушающим антироссийские санкции банкам. В Белом доме заявили, что у всех в банков в мире есть два пути - сотрудничать с РФ или быть связанными с американской финансовой системой.