Оператор БПЛА показал, как отрабатывает навыки сброса снаряда на полигоне в ДНР

На полигоне в Донецкой Народной Республике продолжается подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Восток». Кадры тренировки российских бойцов опубликовало Министерство обороны России.



С помощью беспилотников военнослужащие осуществляют разведку, корректируют огонь, сбрасывают снаряды и даже берут в плен украинских боевиков на поле боя.

«Отрабатываем элементы сброса гранаты на вражескую пехоту. Научиться не тяжело - было бы желание. Занимаемся поиском укрепрайонов вражеской пехоты. Находим цель, уничтожаем. У меня напарник - разведчик-корректировщик, он конкретно занимается сбросами, а я - поиском и корректировкой», - поделился офицер по наведению и целеуказанию.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что производство FPV-дронов увеличат до сотен тысяч. По его словам, российские военные активно применяют БПЛА на разных направлениях в зоне специальной военной операции. Поставки дронов, в том числе морских, в Вооруженные силы РФ будут расти.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.