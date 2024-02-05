Мантуров заявил о наращивании производства FPV-дронов до сотен тысяч

Заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что производство FPV-дронов увеличат до сотен тысяч.

«Очень широкая номенклатура, если мы говорим про FPV-дроны, это речь идет о сотнях тысяч, а что касается тяжелых авиационных беспилотных систем, то это десятки», - сказал Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24» на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде.

Он отметил, что наши военные активно применяют беспилотники на разных направлениях в зоне военной операции по защите Донбасса. Поставки дронов в ВС РФ, в том числе морских, будут расти.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности оператора. Дроны наводятся в нужную точку. Оператор может найти наиболее уязвимое место и направить туда свой дрон-камикадзе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.