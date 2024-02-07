МИД: Япония не запрашивала помощь в спасении застрявших во льду косаток

Российские дипломаты на Дальнем Востоке не получали от японской стороны запросов о помощи в спасении застрявших в дрейфующем льду на севере острова Хоккайдо косаток.

«К нам напрямую никто не обращался, никакой информации не давал. Узнаем о ситуации из новостей», - рассказал представитель МИД России во Владивостоке Андрей Броварец.

Стая из примерно 12 косаток оказалась в ледовом плену накануне. Группу животных отрезало от моря дрейфующими льдинами в проливе Немуро, который разделяет Хоккайдо и российский остров Кунашир.

Среди косаток заметили детеныша. Животные ютятся в совсем небольшой полынье, поочередно выпрыгивая из воды, на давая льду схватиться. Спасти косаток может только ледокол, который проложит им путь к открытой воде. В противном случае, лед может закрыть полынью и косатки погибнут от недостатка воздуха.