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У острова Хоккайдо в ледовый плен попали 12 косаток

Животным для дыхания приходится поддерживать крошечную полынью, которая может скоро закрыться - и тогда все косатки погибнут.
Ирина Егорова 2024-02-06 16:13:01
© Фото: npczmm_orcinus, Telegram

Стая из примерно 12 косаток оказалась в ледовом плену у берегов японского острова Хоккайдо. Группу морских животных дрейфующим льдом отрезало от моря в проливе Немуро. Этот пролив разделяет северо-восточную оконечность Хоккайдо и российский остров Кунашир, передает Telegram-канал «ОРЦИНУС», посвященный сбору и распространению информации о косатках, дельфинах и других животных.

Животных, попавших в беду, снял дрон с воздуха, на кадрах видно, что косатки поочередно выпрыгивают из воды, не давая льду схватиться. Причем открытая полынья настолько маленькая, что огромные животные еле-еле помещаются в этом «пятачке». Среди них, как отмечают зоозащитники, находится малыш. Спасти косаток может только ледокол, который пробьет лед и проложит путь в открытую воду. Если этого не сделать, через пару дней морские животные выбьются из сил, дрейфующий лед закроет полынью, и они погибнут от недостатка воздуха.

Местные японские власти заявили, что у них нет возможности оказать помощь попавшим в беду косаткам. Ситуация осложняется тем, что по прогнозу в этом районе не ожидается сильного ветра, который мог бы открыть косаткам выход из ледовой западни.

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