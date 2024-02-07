Авиация США и Британии нанесла два удара по йеменской провинции Ходейда

Истребители США и Великобритании нанесли два удара по объектам мятежников-хуситов в провинции Ходейда на побережье Красного моря.

«Американские и британские истребители совершили два налета на округ Рас-Исса в районе Ас-Салиф на севере прибрежной провинции Ходейда на Красном море», - сообщает РИА Новости.

Вашингтон и Лондон наносят удары по Йемену с середины января. Главные цели коалиции – пусковые и радарные установки хуситов, места хранения крылатых ракет и ударных беспилотников. Белый дом заверяет, что таким образом обеспечивает безопасность судоходства в Красном море. Хуситы, в свою очередь, называют удары Пентагона и его британских союзников агрессией и терроризмом.