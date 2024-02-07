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Авиация США и Британии нанесла два удара по йеменской провинции Ходейда

Вооруженные силы коалиции совершили два налета на округ Рас-Исса в районе Ас-Салиф на севере прибрежной йеменской провинции Ходейда.
Ян Брацкий 2024-02-07 23:21:01
© Фото: Lcpl. Carlos Jimenez, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Истребители США и Великобритании нанесли два удара по объектам мятежников-хуситов в провинции Ходейда на побережье Красного моря.

«Американские и британские истребители совершили два налета на округ Рас-Исса в районе Ас-Салиф на севере прибрежной провинции Ходейда на Красном море», - сообщает РИА Новости.

Вашингтон и Лондон наносят удары по Йемену с середины января. Главные цели коалиции – пусковые и радарные установки хуситов, места хранения крылатых ракет и ударных беспилотников. Белый дом заверяет, что таким образом обеспечивает безопасность судоходства в Красном море. Хуситы, в свою очередь, называют удары Пентагона и его британских союзников агрессией и терроризмом.

#коалиция #сша #Великобритания #Йемен #Хуситы
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