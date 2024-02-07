Юрист Бондаренко оценила инициативу о дегустации товара до оплаты на кассе

Юрист, специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко прокомментировала в разговоре со «Звездой» законопроект, разрешающий употреблять в пищу товар до его оплаты на кассе. Эксперт считает, что регулировать этот момент должен сам магазин, так как товар находится в его собственности.

«Товар, который продается на территории магазина принадлежит магазину. Использовать его и потом оплачивать - такое право оставляет за собой магазин», - считает юрист.

По ее словам, законопроект излишен, так как «если ты хочешь его использовать - сначала купи, а потом ешь». Она подчеркнула, что это правило не распространяется на тестирование товара (например, который продается на развес).

«Не путайте тестирование порции и потребление всей порции. Тестирование и употребление это разные вещи», - отметила Бондаренко.

Новый законопроект о разрешении дегустации товара до его оплаты был ранее внесен в Госдуму. Изменения предлагают внести в закон «О защите прав потребителей». Сейчас в законодательстве нет ни запрета, ни разрешения на употребление в пищу товаров до их покупки - этот пробел в законодательстве надо устранить для уменьшения «потенциальных конфликтов» между потребителем и покупателем.