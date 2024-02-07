В России могут разрешить съедать продукты в супермаркетах, не доходя до кассы

В Госдуму внесен законопроект, который разрешает есть продукты в магазине до момента их оплаты. Изменения предлагают внести в закон «О защите прав потребителей». Сейчас в законодательстве нет ни запрета, ни разрешения на употребление в пищу товаров до их покупки - этот пробел в законодательстве надо устранить для уменьшения «потенциальных конфликтов» между потребителем и покупателем.

Покупатель соглашается с условием оплаты товара на кассе в тот момент, когда берет его в руки с прилавка, говорится в записке. Это означает, что человек вправе «производить любые действия» с ним. При этом обязанность оплатить товар с потребителя не снимается.

«Согласно пункту 1 статьи 223 Гражданского кодекса Российской Федерации право собственности на вещь возникает у приобретателя с момента ее фактической передачи», - уточняется в пояснительной записке.

Депутаты считают, что законопроект, если его примут, позволит уменьшить число конфликтных ситуаций между покупателями и службами безопасности торговых точек, которые зачастую приводят к причинению вреда здоровью гражданам и административной ответственности потребителей.

Закрепить такое право предлагают на продукты в индивидуальной упаковке.

Ранее стало известно, что с 1 апреля 2024 года просроченные продукты не будут пробиваться на кассе для оплаты. Для отсеивания просрочки будет задействована цифровая маркировка. Блокировать товары начнут по 12 категориям. В их числе вода, молочная и табачная продукция.