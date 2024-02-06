Метеоролог Позднякова предупредила о метели и заносах на дорогах 7 февраля

В среду, 7 февраля, жителей Москвы и Подмосковья ждет ухудшение погоды. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Значительное ухудшение погоды мы ожидаем завтра. К нам подойдет следующий атлантический циклон, который добавит нам значимое количество осадков. Сегодня у нас температура -2...-4, то есть легкий морозец», - сказала она.

По ее словам, предстоящей ночью местами будет небольшой снег «и мороз будет крепнуть». Минимальная температура в среду в Москве составит -8...-10 градусов, по области -12, а днем ожидается более плотная облачность, местами будет сильный снег, поднимется метель, при порывах ветра 12-15 м/с, что приведет к заносам на дорогах.

«В ночь на четверг ненастная погода сохранится. Сохранятся местами и заносы на дорогах. А что касается температуры, она будет постепенно понижаться. Мы ждем, что уже 8-го числа у нас минимальная температура в Москве будет порядка -13...-15 градусов, по области до -17. Дневная температура -12...-14», - добавила собеседница телеканала.

Позднякова также рассказала, что в последующие дни интенсивность осадков пойдет на убыль.

«В пятницу ожидается слабый снежок. В субботу вообще без осадков, в воскресенье преимущественно без осадков», - уточнила она.

При этом морозы начнут усиливаться - в субботу и воскресенье температура в Москве будет порядка -18...-19, по области ниже -20. Дневная температура останется низкой - по региону в субботу -8...-13, в воскресенье из-за облачности и осадков возможно небольшое повышение температуры до -6...-11.

Метеоролог заключила, что 9 и 10 февраля среднесуточная температура воздуха будет на 7 градусов ниже климатической нормы, «что позволит отнести эту погоду к категории "холодная" для этого времени года».