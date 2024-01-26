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Просроченные продукты начнут блокировать на кассах с 1 апреля

Первое время данная инициатива коснется молочной продукции, табака и воды.
Ян Брацкий 2024-01-26 12:26:01
© Фото: Klaus Ohlenschläger, Picture Alliance, Global Look Press

Продажа просроченных продуктов будет заблокирована с 1 апреля 2024 года. Это делается в рамках инициативы Минпромторга по расширению системы прослеживаемости товаров. Для отсеивания просрочки будет задействована цифровая маркировка, пишет «Ъ».

Блокировать товары начнут по 12 категориям. В их числе вода, молочная и табачная продукция, а также многое другое. В будущим перечень подконтрольной продукции расширят.

Кроме того, запущен эксперимент по привязке разрешительных документов к маркировочным кодам. Это позволит сравнивать данные продавцов о товарах и объемах партий, указанные в документах. В настоящее время маркировке подлежат 17 групп товаров.

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