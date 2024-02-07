Атомщик Уваров заявил, что ЧП на «Фукусиме» указывает на тревожную тенденцию

Последний по времени инцидент на АЭС «Фукусима-1» с утечкой радиоактивной воды не представляет опасности сам по себе, но указывает на тревожную тенденцию, заявил «Звезде» специалист по атомной энергетике Александр Уваров. Судя по всему, на станции низкая культура безопасности, и это может привести к более тяжелым последствиям, считает он.

«Культура безопасности - это когда работники не допускают условий, в которых авария может развиваться. Они должны делать так, чтобы авария в принципе не могла случиться. А то, что у японцев арматура оказалась открытой, когда она должна была быть закрытой, намекает на то, что у них плохо с контролем качества. Вот это действительно опасно. Второй звонок всегда серьезней первого», - сказал эксперт.

Утечка на станции произошла, когда промывали остановленную очистительную установку пресной водой. Оказалось, что на ней был открыт клапан сброса, сообщает ТАСС. Это указывает на то, что у японской компании Tepco, которая управляет АЭС «Фукусима-1», не все в порядке с культурой безопасности, сказал Александр Уваров. А это именно тот подход, который обеспечивает в атомной энергетике отсутствие аварий.

«Компания Tepco - это энергетики, не атомщики. Атомщики все-таки понимают, что такое ядерный инцидент, поэтому ответственность у них выше. Если ошибутся энергетики - ну без света посидит город. Если ошибутся атомщики - будет зона отчуждения», - сказал эксперт.

Но по какой-то причине именно этой компании японское правительство доверяет управлять аварийной станцией, вместо того чтобы обратиться к профессионалам, сказал Уваров. Tepco - та же компания, что допустила аварию в 2011 году, и она же обещает, что в течение 30 лет может «безопасно, без всяких инцидентов потихонечку сливать запасы загрязненной радиацией воды с площадки аварийной станции в океан».

«Этот инцидент напоминает еще раз о том, что как бы компания ни утверждала, что она высокотехнологична, такие случаи неизбежны. И это вызывает опасения: а смогут ли они в течение 30 лет не допустить серьезного уже выброса?» - сказал Александр Уваров.

Эксперт напомнил, что и КНР, и Россия выражали беспокойство из-за сброса воды с АЭС «Фксусима-1» и предлагали управлять этим процессом совместно. Потому что «океан - это не японская кладовая, это общее достояние».