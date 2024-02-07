В Японии на АЭС «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды

На территории аварийной японской атомной электростанции «Фукусима-1» обнаружили утечку радиоактивной воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора АЭС Tokyo Electric Power (TEPCO).

«Сотрудники обнаружили утечку воды из трубы. Зафиксировано наличие радиоактивных элементов», - отмечается в заявлении компании.

Отмечается, что объем утечки составляет 5,5 тонны. Концентрация радиоактивных элементов достигла 22 миллиардов беккерелей.

Напомним, авария на японской АЭС случилась в 2011 году после мощнейшего землетрясения, которое вызвало за собой цунами. Разрушенными оказались три реактора. Чтобы охладить их ядра и предотвратить катастрофу, использовали воду, которая загрязнилась радиоактивными веществами.