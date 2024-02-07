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«Я потеряла семью»: в Белгороде проходит молебен в память о жертвах теракта ВСУ

Сегодня 40 дней со дня украинского теракта в отношении мирных жителей города. Тогда погибли 25 человек, пострадали еще свыше 100 человек.
Анна Назайкина 2024-02-07 13:52:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В центре Белгорода в память о погибших при обстреле города украинскими военными проходит молебен, передает корреспондент «Звезды» с места.

Местные жители собрались рядом с арт-объектом «Сердце», именно здесь в декабре прошлого года был организован стихийный мемориал. Теперь «Сердце» стало символом трагедии, отметил губернатор Вячеслав Гладков.

К этому месту, как и 40 дней назад, люди несут цветы, свечи и игрушки. Местная жительница Татьяна Сафронова не могла не прийти в этот день - при обстреле она потеряла родных людей.

«Я пришла, потому что погибли мой сын, невестка и внук. Потеряла семью...» - сказала она.

Напомним, жертвами теракта ВСУ 30 декабря 2023 года стали 25 человек, в том числе дети. Кроме того, ранения получили еще свыше 100 человек.

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