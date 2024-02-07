«Я потеряла семью»: в Белгороде проходит молебен в память о жертвах теракта ВСУ

В центре Белгорода в память о погибших при обстреле города украинскими военными проходит молебен, передает корреспондент «Звезды» с места.

Местные жители собрались рядом с арт-объектом «Сердце», именно здесь в декабре прошлого года был организован стихийный мемориал. Теперь «Сердце» стало символом трагедии, отметил губернатор Вячеслав Гладков.

К этому месту, как и 40 дней назад, люди несут цветы, свечи и игрушки. Местная жительница Татьяна Сафронова не могла не прийти в этот день - при обстреле она потеряла родных людей.

«Я пришла, потому что погибли мой сын, невестка и внук. Потеряла семью...» - сказала она.

Напомним, жертвами теракта ВСУ 30 декабря 2023 года стали 25 человек, в том числе дети. Кроме того, ранения получили еще свыше 100 человек.