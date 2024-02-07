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Над Белгородской областью сбили два беспилотника

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа была пресечена около 17.20.
2024-02-07 17:57:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Средства ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщает Министерство обороны РФ.

Киев попытался атаковать российские объекты сегодня в районе 17.20 по столичному времени, уточняет оборонное ведомство.

Также Минобороны сообщило о перехвате снарядов РСЗО «Вампир» в Белгородской области. Неприятель пытался совершить террористическую атаку, но ее удалось пресечь в 16.30 по московскому времени.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#в стране и мире #пво #беспилотники #белгородская область
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