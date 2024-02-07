Над Белгородской областью сбили два беспилотника

Средства ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщает Министерство обороны РФ.

Киев попытался атаковать российские объекты сегодня в районе 17.20 по столичному времени, уточняет оборонное ведомство.

Также Минобороны сообщило о перехвате снарядов РСЗО «Вампир» в Белгородской области. Неприятель пытался совершить террористическую атаку, но ее удалось пресечь в 16.30 по московскому времени.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.